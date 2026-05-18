Il tribunale di Milano ha stabilito che la banca digitale BBVA deve pagare 20mila euro a una vittima di una truffa bancaria. La decisione si basa su un giudizio che attribuisce anche responsabilità all’istituto finanziario nella vicenda. La sentenza è stata emessa il 18 maggio 2026 e riguarda un caso di frode in ambito bancario. La banca è stata condannata a restituire l’importo alla persona coinvolta, secondo quanto stabilito dal tribunale.

Milano, 18 maggio 2026 – Il tribunale di Milano ha condannato la banca digitale Bbva a restituire ventimila euro a un correntista vittima di una sofisticata truffa di spoofing, riconoscendo la responsabilità dell'istituto di credito per le operazioni fraudolente eseguite sul conto corrente del cliente. Una decisione particolarmente rilevante, perché il giudice ha escluso la colpa grave del consumatore ed ha evidenziato l'insufficienza delle difese della banca fondate sul semplice utilizzo dei codici Otp. La vicenda risale al novembre 2023. L’inganno del numero telefonico . Il cliente ha ricevuto un Sms apparentemente proveniente dalla banca e, poco dopo, è stato contattato telefonicamente da un sedicente operatore Bbva che lo ha informato di presunti movimenti sospetti sul conto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un risarcimento di 20mila euro alla vittima di una truffa bancaria. Giudice condanna la banca, “c’è stata anche la sua responsabilità”

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