A causa di temperature insopportabili in sala operatoria, alcuni interventi sono stati rinviati. Il sindacato Fials segnala che la situazione è ormai al limite, con temperature troppo elevate che rendono difficile lavorare. La temperatura nelle sale ha superato i livelli consentiti, costringendo alla sospensione di alcune procedure chirurgiche. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi di riapertura o sulle misure adottate per risolvere il problema.

Reggio Emilia, 18 luglio 2026 – “Siamo alle solite: nelle sale operatorie si sta letteralmente bruciando dal caldo”. Così il sindacato Fials, nel merito del “guasto tecnico ad alcuni impianti di condizionamento ” - spiega l’azienda Usl locale - che ha comportato la “riprogrammazione dell’attività chirurgica” pianificata per ieri nel comparto operatorio del 5° piano dell’arcispedale Santa Maria Nuova. “Gli operatori non riuscivano più a lavorare” spiega la segretaria provinciale Fials, Giuseppina Parente (foto in basso). Gli interventi, spiega sempre l’azienda, sono stati riorganizzati utilizzando le sale operatorie disponibili nell’altro comparto dell’Ala Nord, “limitando al minimo i rinvii, che hanno riguardato le specialità di oculistica, day hospital chirurgico e ginecologia”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Troppo caldo in sala operatoria, rinviati parte degli interventi. Fials: “Ormai siamo al limite”

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