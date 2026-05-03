Un robot chiamato Rosa ha eseguito ufficialmente 112 interventi chirurgici in sala operatoria. La macchina ha partecipato a procedure di vario tipo, superando così la soglia di cento operazioni realizzate. Questa cifra rappresenta il numero totale di interventi portati a termine con la collaborazione del robot, che continua a essere impiegato regolarmente in ambito medico.

E sono 100. Anzi 112. Non candeline sulla torta di compleanno, ma interventi chirurgici. Gli specialisti di Ortopedia e traumatologia dell’ospedale di Merate, reparto diretto dal primario Pierluigi Colombo, hanno eseguito più di cento interventi di sostituzione protesica totale di ginocchio con tecnologia. Con gli ortopedici e gli infermieri, gli interventi sono stati eseguiti anche da Rosa, un robot entrato in servizio alla fine del 2024 grazie alla Fondazione Mariarosa e Giuseppe Crippa dei patron di Technoprobe, il colosso della microelettronica di Cernusco Lombardone. Rosa consente di pianificare ed eseguire l’intervento con una...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il robot Rosa in sala operatoria. Superata quota 100 interventi

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