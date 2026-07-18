Una tromba d'aria ha colpito una casa a San Vito, causando il sollevamento dei pannelli del tetto e il piegamento degli alberi nelle vicinanze. Le testimonianze riferiscono di un forte boato seguito da un vento intenso che ha sollevato i pannelli isolanti e spostato gli alberi. Nessuna informazione è ancora disponibile su eventuali feriti o danni più ampi.

SAN VITO - Prima il boato, poi il vento che ha iniziato a piegare gli alberi e infine i pannelli del tetto che si sono sollevati, volando via sotto la forza del vortice. Sono stati attimi di grande paura quelli vissuti ieri in via Giuseppe Del Mei, al civico 25 in comune di San Vito, dove una tromba d’aria ha colpito in pieno una villetta. Le raffiche hanno scoperchiato parte della copertura e costringendo all’intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’edificio. ATTIMI CONCITATI Dentro casa c’era Michele Gruarin con la famiglia. Tutto è successo nell’arco di pochi secondi, quando il maltempo ha improvvisamente cambiato intensità. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Tromba d'aria scoperchia il tetto di una casa a San Vito: «Vedevo dalla finestra i pannelli isolanti volare e gli alberi piegati»

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Tromba d'aria scoperchia le case a Bussolengo

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