Una tromba d’aria si è abbattuta in Italia, causando il distacco di un tetto e la caduta di alberi spezzati. Il vento ha raggiunto intensità elevate, provocando danni significativi a strutture e vegetazione. Nessuna informazione su feriti o danni più estesi è stata ancora resa nota. La perturbazione si è verificata in un’area specifica, con i residenti che hanno riferito di un forte boato prima che il vento si intensificasse. La situazione è sotto monitoraggio.

Un boato improvviso, poi il vento che aumenta d’intensità fino a trasformarsi in una furia capace di strappare un tetto e piegare gli alberi come fossero ramoscelli. Sono stati attimi di autentico terrore quelli vissuti da una famiglia che si è trovata nel punto esatto in cui è transitato un violento vortice d’aria. Nel giro di pochi istanti la casa è stata gravemente danneggiata, mentre all’interno gli occupanti hanno assistito impotenti alla scena, temendo il peggio. L’emergenza ha richiesto il rapido intervento dei vigili del fuoco, chiamati a mettere in sicurezza l’abitazione dopo il passaggio della tromba d’aria. Il maltempo colpisce una villetta a San Vito. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - Tromba d’aria in Italia: tetto scoperchiato e alberi spezzati

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DEVASTANTE TROMBA D'ARIA IN ITALIA: danni e paura nel Milanese

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