A circa cinquanta giorni dalla chiusura del calciomercato, la Serie A resta un cantiere aperto. Tra i cambiamenti più significativi, Trevisani colloca il Milan al quinto posto, sottolineando i numerosi acquisti che hanno modificato la squadra. Le operazioni di mercato continuano a influenzare le gerarchie del campionato, che si stanno ancora definendo. La stagione è ancora in fase di definizione, con molte squadre in fase di riorganizzazione.

A quasi cinquanta giorni dalla chiusura del calciomercato, la Serie A è ancora un vero e proprio cantiere aperto, ma le grandi manovre stanno già ridisegnando le gerarchie del campionato. A fare il punto della situazione ci ha pensato il noto giornalista Riccardo Trevisani. Milan, Trevisani e la griglia in Serie A. Intervenuto ai microfoni di SportMediaset, il giornalista ha voluto stilare la sua griglia di partenza personale per la corsa all'Europa e allo scudetto, dando posizioni destinate a far discutere. Secondo Trevisani, ad aprire la top 8 troviamo la Fiorentina, spinta da una grande campagna acquisti, subito dietro all'Atalanta, posizionata al settimo posto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Trevisani e la griglia in Serie a: "Il Milan lo metto quinto, hanno cambiato tanto"

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