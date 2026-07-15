Il Napoli si posiziona al secondo posto nella nuova griglia della Serie A, subito dopo l’Inter. La classifica è ancora provvisoria, poiché il mercato rimarrà aperto per altre sette settimane, lasciando spazio a possibili cambiamenti nelle formazioni. Riccardo Trevisani ha già stilato una prima valutazione, delineando le formazioni che potrebbero competere per i vertici del campionato nella prossima stagione.

La nuova Serie A deve ancora prendere forma. Il mercato resterà aperto per altre sette settimane e molte squadre possono cambiare volto. Riccardo Trevisani, però, ha già tracciato una prima griglia in vista della prossima stagione. Il giornalista ha analizzato le gerarchie del campionato ai microfoni di Sportmediaset. Il punto di partenza resta quello dell’ultima annata. Alcuni movimenti di mercato hanno però modificato le valutazioni. La Fiorentina è una delle squadre destinate a guadagnare terreno. Il lavoro svolto sul mercato consente già di inserirla nella corsa per l’Europa. Davanti ai viola, secondo Trevisani, ci sarebbe l’Atalanta. Il giornalista ha poi collocato la Juventus al sesto posto. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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© Forzazzurri.net - Trevisani, griglia Serie A: Napoli secondo dietro l’Inter

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