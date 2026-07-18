Nel centro di Treviglio, si è svolto un incontro tra Mangano e i rappresentanti di Vannacciani, suscitando reazioni nel centrodestra. Mangano ha dichiarato che si è trattato di un semplice dialogo. Tuttavia, alcuni osservatori sottolineano che, anche se il colloquio c’è stato, la relazione tra le parti resta secondaria rispetto alla fedeltà ai principi e alle linee guida dell’attuale coalizione politica.

Il dialogo c’è, il dialogo non c’è. E se c’è, non è importante perché la fedeltà all’attuale formula del centrodestra non si tocca e viene al primo posto. Quello tra Futuro Nazionale e la lista civica dell’assessore Basilio Mangano, figura storica della destra sociale bergamasca, è un primo avvicinamento. Se sia destinato a trasformarsi in un’intesa politica in vista delle amministrative del 2027 o a restare un flirt estivo, lo dirà il tempo. Sullo sfondo, infatti, si muove lo scenario nazionale con forze e venti politici ben più forti di quelli che soffiano sulla Bassa bergamasca. Nuova legge elettorale, voto politico che potrebbe... 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Treviglio, l’incontro di Mangano con i vannacciani agita il centrodestra. Lui sminuisce: «Solo un dialogo»

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