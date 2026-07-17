La candidata civica di Mangano ha annunciato l’apertura a Futuro nazionale di Roberto Vannacci, in vista delle elezioni comunali del 2027 a Treviglio. Questa scelta potrebbe creare tensioni all’interno del centrodestra, che si confronta con il rischio di una frattura tra le diverse forze politiche. La candidatura si inserisce in un quadro di possibili nuove alleanze e schieramenti.

Nella corsa verso le amministrative del 2027 a Treviglio, sul centrodestra si allunga l’ombra di Roberto Vannacci, Futuro nazionale, Basilio Mangano e delle possibili nuove alleanze. Ad aprire il dialogo con Futuro nazionale per una possibile confluenza è la civica dell’assessore Basilio Mangano, storica figura della destra cittadina e uno dei pilastri della maggioranza che governa la città da 15 anni. Una mossa che però rischia di sollevare reazioni da parte delle altre formazioni dell’alleanza, a partire dalla Lega. Da qualche settimana la politica trevigliese discute su un possibile avvicinamento tra la civica di Mangano e il gruppo che ha dato vita al comitato costituente di Futuro nazionale. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Treviglio 2027, la civica di Mangano apre a Futuro nazionale: il centrodestra rischia la frattura

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