Il Trasimeno Blues Festival, giunto alla sua trentesima edizione, si svolge fino a domenica 26 luglio sulle rive del lago. L’evento prevede concerti con artisti di fama nazionale e internazionale, che si terranno in diverse location all’aperto. La manifestazione include anche workshop e incontri, coinvolgendo appassionati di musica blues di tutte le età. La kermesse rappresenta un appuntamento consolidato per gli amanti del genere musicale.

L’onda lunga del blues irrompe sulle sponde del Lago. Tutto pronto per “ Trasimeno Blues Festival “ che da oggi a domenica 26 luglio celebra trent’anni di storia, di concerti e contaminazioni con un’edizione speciale che conferma la sua vocazione internazionale e il suo profondo legame con il territorio, con grandi protagonisti e la tradizionale formula itinerante. Trasimeno Blues prende il via stasera a Passignano dove tutto ebbe inizio nel 1996, con il concerto gratuito (alle 21.30 al Parco del Pidocchietto) della cantante americana Lakeetra Knowles, con una formazione composta da alcuni fra i più apprezzati musicisti italiani della scena blues e soul, impreziosita dalla presenza del chitarrista Roberto Morbioli, storico protagonista del festival. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trent’anni di “Trasimeno Blues“. Tutte le star di un’edizione speciale

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