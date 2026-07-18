La sezione locale di Forza Italia ha espresso soddisfazione per il ripristino dell'accessibilità online agli atti pubblici sul sito del Comune. La decisione consente di consultare nuovamente facilmente i documenti ufficiali, dopo un periodo di difficoltà o limitazioni nell'accesso. La misura riguarda la trasparenza amministrativa e mira a migliorare la fruibilità delle informazioni pubbliche per cittadini e interessati. La ripresa dell'accesso agli atti rappresenta un passo importante per la pubblica amministrazione locale.

FOLLONICA La sezione follonichese di Forza Italia accoglie con soddisfazione il lavoro avviato dalla maggioranza per rendere nuovamente facilmente accessibili e consultabili gli atti pubblici sul sito del Comune. "Per Forza Italia la trasparenza amministrativa non è mai stata uno slogan, ma un principio fondamentale dell’azione politica e amministrativa" affermano gli esponenti del partito in una nota, dove ricordano che prima del restyling del sito istituzionale realizzato con fondi Pnrr, il portale consentiva una consultazione più semplice di delibere di Consiglio e di Giunta, oltre che di determine con i loro relativi allegati. Funzionalità che sono state poi eliminate durante l’amministrazione guidata da Andrea Benini, rendendo quindi più complesso per cittadini e consiglieri reperire la documentazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trasparenza degli atti online: "Ripristinato diritto importante"

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