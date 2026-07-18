Un uomo di origine indiana è morto nel fiume Adda a Golfo Rivolta, nel Cremonese, sabato 18 luglio intorno alle 12.30. L’uomo ha cercato di salvare il nipotino di 4 anni, che si trovava in difficoltà nel corso d’acqua. Il bambino è stato trasportato in condizioni gravissime in ospedale. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma l’uomo non è riuscito a salvarsi.

Tragedia in provincia di Cremona, nel fiume Adda, in località Golfo Rivolta: un uomo di origine indiana, intorno alle 12.30 di sabato 18 luglio, è morto dopo aver tentato di salvare il nipotino di 4 anni che si trovava in difficoltà nel corso d’acqua. A causa del grande sforzo, lo zio del piccolo non ce l’ha fatta. Il bimbo è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Bergamo e ora si trova ricoverato in condizioni critiche. Cremona, Golfo Rivolta: uomo morto nel fiume Adda, il nipotino è grave Il padre del bimbo sotto choc Avviate le indagini Cremona, Golfo Rivolta: uomo morto nel fiume Adda, il nipotino è grave Sul posto, come... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Tragedia nel fiume Adda a Golfo Rivolta, uomo muore dopo aver soccorso il nipotino: il bimbo è gravissimo

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UOMO MUORE nellADDA dopo essersi tuffato per salvare il NIPOTINO

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