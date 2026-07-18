Traffico Roma del 18-07-2026 ore 18 | 30
Alle 18:30 del 18 luglio 2026, via Ludovico Pasini rimane chiusa tra via Matteo Tondi e via dell’Acqua Marcia per lavori. Il traffico si accumula lungo le strade vicine, con rallentamenti visibili nelle aree limitrofe. La chiusura riguarda un tratto di circa 200 metri, senza indicazioni di riapertura immediata. La circolazione si svolge prevalentemente su strade alternative, con code in entrambe le direzioni.
Luceverde Roma Bentrovati resta chiusa per lavori via Ludovico Pasini tra via Matteo Tondi e via dell'Acqua Marcia prestare attenzione alla segnaletica all'ippodromo delle Capannelle si conclude proprio questa sera il Festival Rock in Roma 2026 con l'attesissimo show dei Bluvertigo rallentamenti previsti fino a tarda sera sulla via Appia è lungo via delle Capannelle ricordiamo che l'ippodromo è raggiungibile anche con la linea ferroviaria fl4 confermata a Capannelle scattata oggi di per lavori la chiusura della stazione metro a Lepanto fino al 30 agosto gli utenti potranno utilizzare in alternativa alla stazione di Ottaviano proseguono i... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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Nel traffico di Roma
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Traffico Roma del 07-07-2026 ore 18:30Il 7 luglio 2026 alle 18:30 si registrano code in uscita da Roma sulla via Salaria, tra la motorizzazione civile e l’uscita 18.
Traffico Roma del 18-07-2026 ore 07:30Il traffico a Roma del 18 luglio 2026 alle 7:30 mostra condizioni regolari, senza particolari disagi segnalati.
Temi più discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 11 e domenica 12 luglio 2026; Traffico Weekend 17, 18 e 19 Luglio: come viaggiare informati e in sicurezza; Previsioni traffico weekend 17, 18, 19, 20 luglio: i bollini del fine settimana; Traffico del 17-20 luglio 2026: le strade da bollino rosso e gli orari peggiori per viaggiare.
Domani, sabato 18/07, riaprirà al traffico via Salaria, tratto Motorizzazione. Il cantiere proseguirà sul cavalcavia per completare il ripristino dell'infrastruttura. Tutti i dettagli bit.ly/44B4Ni9 #RomaMobilità #Roma #Salaria x.com
Comune di San Gavino Monreale: a seguito del ripristino del traffico veicolare in via Roma, vengono riattivate le seguenti fermate: Con decorrenza immediata: Via Roma 143, presso la gelateria Con decorrenza immediata, temporaneamente fino a facebook
Traffico Roma del 18-07-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità Un saluto dalla stazione di Roma servizi per la mobilità iniziamo dal ... romadailynews.it
Traffico Lazio del 18-07-2026 ore 17:30luce verde Lazio Bentrovati sulla via Flaminia lavori comportano riduzione di carreggiata in tratti saltuari tra Riano Flaminio e Castelnuovo di Porto ... romadailynews.it
Per ridurre il traffico bisogna agire in parallelo su tre fronti: trasporto pubblico, ciclabili, marciapiedi. reddit