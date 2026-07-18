Un rapper ha scommesso 1,5 milioni di dollari in criptovaluta sulla vittoria dell'Argentina nella finale del Mondiale contro la Spagna. Se l'Argentina vincerà, il cantante riceverà più di 5 milioni di dollari. La scommessa è stata fatta in USDT, una criptovaluta molto nota. La cifra è stata destinata a sostenere la squadra argentina durante la partita decisiva. La scelta di scommettere così tanto ha attirato l'attenzione, generando preoccupazioni tra alcuni tifosi.

Drake tiferà per l'Argentina di Lionel Messi nella finalissima Mondiale al cospetto della Spagna. Il noto rapper infatti, ha scommesso la bellezza di 1,5 milioni di dollari in USDT (la più nota criptovaluta) sulla vittoria dell'Albiceleste: se la Pulce trionferà per la seconda volta consecutiva Drake incasserà oltre 5 milioni di dollari. La notizia non ha fatto felice i tifosi argentini vista la fama da 'porta sfortuna' del 39enne canadese. Lo scorso settembre la 'maledizione' di Drake si era abbattuta anche su Jannik Sinner. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Tra Messi e il Mondiale c'è... Drake: la folle scommessa del rapper 'spaventa l'Argentina

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