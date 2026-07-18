Durante un’estate caratterizzata da temperature che sfiorano i 40 gradi e violenti nubifragi, alcune aziende agricole si sono trovate a dover affrontare una perdita di oltre seimila litri di gasolio. Le condizioni meteorologiche estreme hanno causato danni significativi alle strutture e alle attrezzature, mettendo in crisi la produzione e la stabilità economica delle imprese coinvolte.

In un’estate dagli sbalzi estremi, combattuta tra i 40 gradi della siccità e nubifragi che nell’arco di una manciata di minuti o poco più spazzano via una terra, ci sono loro. Gli agricoltori che mentre fanno ancora i conti dei danni provocati dalle temperature africane stanno cercando di stimare quello che resta del loro lavoro, un anno sott’acqua. Un’azienda cerealicola di circa 100 ettari brucia nell’arco della stagione oltre 6.000 litri di gasolio, una mazzata che grazie alla crisi internazionale si è aggravata. A pesare sono le operazioni per curare le colture, i trattori che vanno avanti e indietro e soprattutto l’irrigazione, indispensabile per difendere rese e qualità in una fase climatica sempre più complessa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Segui gli aggiornamenti su Clima.

© Ilrestodelcarlino.it - Tra crisi mondiale e clima folle: "Oltre seimila litri di gasolio, aziende agricole in ginocchio"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Hamilton ADDIO FERRARI vicino Antonelli e la Mercedes Fanno Paura!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Gasolio non conforme in un distributore, sequestrati oltre 2mila litri di carburante

Gasolio agricolo miscelato e venduto illegalmente: sequestrati oltre 30mila litri di carburanteOltre 30mila litri di gasolio agricolo sono stati sequestrati in un'operazione della Guardia di Finanza a Firenze.

Temi più discussi: Oltre 23 milioni di bambini in più a rischio di povertà mentre il conflitto in Medio Oriente provoca uno shock economico globale; Cina, crescita economica ai minimi da oltre tre anni; Myanmar. Card. Bo (Yangon): Non dimenticateci, dopo cinque anni di violenze c’è ancora speranza; Lungimiranza e calcolo: come la Cina è arrivata a influenzare il prezzo del petrolio.

Tra crisi mondiale e clima folle: Oltre seimila litri di gasolio, aziende agricole in ginocchioÉ il carburante che serve ad un’azienda di 100 ettari per muovere i trattori ed irrigare. Guidi (Confagricoltura): Spese molto elevate. Cavalcoli: Risorse stanziate. Ora fare presto. ilrestodelcarlino.it

#ContrattazioneSociale - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Crisi climatica, in Europa 441mila decessi in 40 anni e rischio salute per milioni di personeDurante l’ondata di calore di fine giugno in Europa registrati 10mila morti oltre la media. Oggi è la Giornata europea per le vittime della crisi climatica ... repubblica.it