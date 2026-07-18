Tour de France Pogacar domina ancora | vince la 14ª tappa e allunga in classifica

Da sportface.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tappa 14 del Tour de France è stata vinta dallo sloveno della UAE Team Emirates XRG, che ha concluso davanti a due compagni di squadra. La frazione, da Mulhouse a Fellering, si è conclusa con questa vittoria, mentre in classifica generale il leader ha aumentato il vantaggio a 4 minuti e 30 secondi. La gara prosegue con il corridore sloveno che mantiene il suo ruolo di protagonista.

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Lo sloveno della UAE Team Emirates XRG conquista la Mulhouse-Fellering davanti al compagno Isaac Del Toro e a Paul Seixas. Vingegaard ora è a 4’30” in generale. Tadej Pogacar è sempre più padrone del Tour de France 2026. Lo sloveno della UAE Team Emirates XRG ha vinto anche la quattordicesima tappa, la Mulhouse-Fellering di 155,3 chilometri, firmando il quarto successo in questa edizione della Grande Boucle. Già in maglia gialla con un margine importante sugli inseguitori, Pogacar ha confermato ancora una volta la sua superiorità, precedendo sul traguardo il compagno di squadra Isaac Del Toro e il francese Paul Seixas. Pogacar ha chiuso la frazione in 4h00’07”, lasciandosi alle spalle Del Toro e Seixas, entrambi staccati di 38 secondi. 🔗 Leggi su Sportface.it

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Tour de France: TADEJ POGACAR DOMINA, VINCE LA TERZA TAPPA E SI PRENDE LA MAGLIA GIALLA

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