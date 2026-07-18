torna il festival multiscena a vinci

Oggi e domani in piazza Guido Masi a Vinci arriva la XXIX edizione del Festival Multiscena. Il debutto, alle 21.30 di stasera è affidato all’attrice toscana Gaia Nanni (nella foto) che, nella doppia veste di cantante e attrice, costruisce "Grand Soirée", un esilarante concertospettacolo con la partecipazione del musicista Roberto Beneventi. In "Grand Soirée" si finisce a piè pari in un condominio molto colorato dove tra personaggi e musica si ripercorre la storia di un quartiere e di una bambina. Quella bambina di nome Gaia cresce con troppi fianchi e con una sorella perfetta di nome Giuditta, che non esisteva perché figlia unica. L’attrice sorride e dialoga con tutti i personaggi che l’hanno vista crescere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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