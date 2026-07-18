Torino | pulizia collettiva del quartiere Barriera di Milano

Circa 400 persone, tra giovani, adulti e anziani provenienti da tutta Italia, si sono radunate nel quartiere Barriera di Milano a Torino per una pulizia collettiva delle strade. L’evento ha coinvolto i partecipanti in attività di raccolta rifiuti e sgombero di spazi pubblici. La giornata si è svolta senza incidenti, con numerosi volontari impegnati in questa iniziativa di cura del quartiere.

Circa 400 ragazzi, ma anche adulti e anziani, provenienti da tutta Italia si sono radunati al quartiere Barriera di Milano, di Torino, per pulire le strade. L’iniziativa è stata organizzata dall’ oratorio Maria Regina della Pace. I partecipanti sabato mattina si sono armati di scope e palette fornite da Amiat Gruppo Iren e hanno pulito il quartiere. “Un gesto semplice e concreto per custodire il bene del nostro quartiere, perché CHI AMA SI PRENDE CURA!”, fanno sapere gli organizzatori. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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