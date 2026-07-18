Torino | pulizia collettiva del quartiere Barriera di Milano

Da lapresse.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Circa 400 persone, tra giovani, adulti e anziani provenienti da tutta Italia, si sono radunate nel quartiere Barriera di Milano a Torino per una pulizia collettiva delle strade. L’evento ha coinvolto i partecipanti in attività di raccolta rifiuti e sgombero di spazi pubblici. La giornata si è svolta senza incidenti, con numerosi volontari impegnati in questa iniziativa di cura del quartiere.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Circa 400 ragazzi, ma anche adulti e anziani, provenienti da tutta Italia si sono radunati al quartiere Barriera di Milano, di Torino, per pulire le strade. L’iniziativa è stata organizzata dall’ oratorio Maria Regina della Pace. I partecipanti sabato mattina si sono armati di scope e palette fornite da Amiat Gruppo Iren e hanno pulito il quartiere. “Un gesto semplice e concreto per custodire il bene del nostro quartiere, perché CHI AMA SI PRENDE CURA!”, fanno sapere gli organizzatori. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Torino.

torino pulizia collettiva del quartiere barriera di milano
© Lapresse.it - Torino: pulizia collettiva del quartiere Barriera di Milano
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Torino, stretta sullo spaccio a Barriera Milano: 11 arrestiIl 14 luglio a Torino, la Polizia di Stato ha effettuato un’operazione nell’area di Parco Sempione e zone vicine nel quartiere Barriera Milano.

Torino Barriera di Milano: in 40 giorni 78 arresti e oltre 600 persone identificateIn 40 giorni, la polizia di Stato ha effettuato 78 arresti e identificato oltre 600 persone nel quartiere Barriera di Milano a Torino.

barriera di milano torino pulizia collettiva delTorino: pulizia collettiva del quartiere Barriera di Milano(LaPresse) Circa 400 ragazzi, ma anche adulti e anziani, provenienti da tutta Italia si sono radunati al quartiere Barriera di Milano, di Torino, ... stream24.ilsole24ore.com

barriera di milano torino pulizia collettiva delScopa e paletta per ripulire da rifiuti e degrado Barriera di MilanoMuniti di scopa e paletta, giovani e adulti uniti per ripulire Barriera di Milano: il ritrovo è fissato sabato alle 9.30 in corso Palermo 109. Da qui i volontari e residenti, ma anche il mondo politic ... torinoggi.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web