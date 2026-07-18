I tifosi della Juventus sui social hanno manifestato insoddisfazione nei primi minuti della partita contro il Basilea, a causa di problemi tecnici che hanno rallentato l'inizio dell'incontro. La squadra ha subito alcune difficoltà operative, causando reazioni negative tra i supporter presenti online. La partita è iniziata con queste complicazioni, che hanno influenzato il ritmo e la gestione del gioco. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito le cause dei problemi tecnici.

di Francesco Spagnolo La partita contro il Basilea della Juventus non è sicuramente iniziate nel migliore dei modi a causa di diversi problemi tecnici. L’attesa per il debutto stagionale è sempre altissima, ma a volte i problemi tecnici possono rovinare la partita ai tifosi. È quanto accaduto in occasione del primo test estivo che vedeva i bianconeri impegnati sul campo contro il Basile a. L’entusiasmo della vigilia si è trasformato in pochissimo tempo in una vera e propria ondata di proteste virtuali che ha travolto i social. I problemi sono iniziati fin dalle primissime battute dell’incontro amichevole. Moltissimi tifosi della Juve si sono riversati in massa sui social network, in particolare su X, per manifestare tutta la propria frustrazione e il forte disappunto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Tifosi della Juventus arrabbiati sui social nei primi minuti contro il Basilea: cosa è successo. La ricostruzione

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I tifosi della Juventus, affranti, reagiscono dopo la partita al pareggio per 1-1 contro il Sassuolo

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