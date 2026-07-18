Ti-Link si cambia rotta Via l’ipotesi Pratoranieri

Notizia in breve

A Follonica si è svolto il terzo incontro di consultazione pubblica sul progetto Ti-Link. Durante l’evento, è stata annunciata la rimozione dell’ipotesi riguardante Pratoranieri. La riunione si è svolta nella sala Tirreno, coinvolgendo cittadini e rappresentanti delle istituzioni. Nessun dettaglio aggiuntivo sui motivi di questa decisione o sui prossimi passi del progetto è stato comunicato durante l’incontro.