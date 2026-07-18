Ti-Link si cambia rotta Via l’ipotesi Pratoranieri

Da lanazione.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Follonica si è svolto il terzo incontro di consultazione pubblica sul progetto Ti-Link. Durante l’evento, è stata annunciata la rimozione dell’ipotesi riguardante Pratoranieri. La riunione si è svolta nella sala Tirreno, coinvolgendo cittadini e rappresentanti delle istituzioni. Nessun dettaglio aggiuntivo sui motivi di questa decisione o sui prossimi passi del progetto è stato comunicato durante l’incontro.

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FOLLONICA Si è tenuto nella sala Tirreno di Follonica il terzo incontro di consultazione pubblica riguardo il progetto TI-Link, l’infrastruttura energetica sottomarina promossa dalla società Zhero che punta a portare dal deserto tunisino all’Italia energia verde certificata (solare e eolica) tramite quattro cavi elettrici in corrente continua che attraverseranno il mar Mediterraneo per poi approdare in un punto ancora da decidere nel golfo di Follonica, per poi essere riconvertita in corrente alternata prima di essere immessa nella rete nazionale attraverso la stazione elettrica di Terna a Suvereto. Gli esponenti del Partito Democratico di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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