Teseo conteso dalle amazzoni
Da luglio, in edicola, arriva una nuova serie dedicata a Teseo, con due puntate inedite. La narrazione si concentra sul suo rapporto con le amazzoni, senza riferimenti a personaggi noti o luoghi specifici. Contestualmente, vengono pubblicate anche storie di Dylan Dog, Zerocalcare e Shintaro Kago. La serie su Teseo rappresenta un’inedita interpretazione del personaggio, senza collegamenti con le precedenti pubblicazioni.
Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. Il tema delle Amazzoni godeva di particolare fortuna nel melodramma del Seicento, perché legato simbolicamente – come ha rivelato una decina di anni fa lo studio di Andrea Garavaglia sul Mito delle Amazzoni nell’opera barocca italiana – ai concetti di ambiguità, alterità, sovranità politica femminile. Tra le molte declinazioni operistiche del mito, ha un taglio niente affatto comune lo Schiavo di sua moglie, «Melodrama» –... 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
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