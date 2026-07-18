Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. Il tema delle Amazzoni godeva di particolare fortuna nel melodramma del Seicento, perché legato simbolicamente – come ha rivelato una decina di anni fa lo studio di Andrea Garavaglia sul Mito delle Amazzoni nell’opera barocca italiana – ai concetti di ambiguità, alterità, sovranità politica femminile. Tra le molte declinazioni operistiche del mito, ha un taglio niente affatto comune lo Schiavo di sua moglie, «Melodrama» –... 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - Teseo conteso dalle amazzoni

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