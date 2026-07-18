Un incidente sulla Statale 125 in Sardegna ha provocato due morti e 12 feriti, tra cui un turista romano di 78 anni. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di sabato 18 luglio vicino alla galleria Arcu Sa Porta, a Solanas, sulla costa sud-orientale dell’isola. Il bilancio si è aggravato con le vittime e i feriti trasportati in ospedale. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori per i rilievi e le operazioni di assistenza.

Il dramma nei pressi della galleria Arcu Sa Porta, a Solanas. Si aggrava il bilancio del terribile incidente avvenuto nel primo pomeriggio di sabato 18 luglio sulla Statale 125 Var, nei pressi della galleria Arcu Sa Porta, all’altezza di Solanas, sulla costa sud-orientale della Sardegna. Le vittime sono diventate due: tra loro anche un romano di 78 anni residente a Quaru, morto nonostante i disperati tentativi di rianimazione. L’altra vittima è una cinquantenne che viaggiava sul Van. Il violento schianto ha coinvolto tre veicoli e ha provocato un incendio che ha completamente avvolto due mezzi, estendendosi anche alla vegetazione circostante. Due vittime e dodici feriti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Terribile schianto e incendio sulla Statale 125 in Sardegna: due morti e 12 feriti, tra le vittime un turista romano di 78 anni

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