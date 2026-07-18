Terremoto di magnitudo 5 nel sudest della Turchia | torna la paura

Una scossa di magnitudo 5 si è verificata nelle prime ore del mattino nel sudest della Turchia, un’area considerata ad alto rischio sismico. La terra ha tremato in una regione già soggetta a frequenti terremoti, suscitando preoccupazione tra la popolazione locale. Non sono stati segnalati immediatamente danni o feriti, ma la scossa ha riacceso le paure tra chi vive in zone vulnerabili. La zona resta sotto monitoraggio sismico.

Una scossa di terremoto di magnitudo 5 ha colpito nelle prime ore di oggi il sudest della Turchia, tornando a far tremare una delle aree a più elevato rischio sismico del pianeta. Secondo quanto riferito dall’agenzia nazionale per la gestione delle emergenze Afad, il sisma non ha provocato vittime né danni significativi, ma è stato chiaramente avvertito in diverse province della regione. L’evento si inserisce in un contesto geologico particolarmente delicato, caratterizzato dalla presenza di alcune delle faglie attive più pericolose del Mediterraneo. Epicentro nella provincia di Malatya. Il terremoto si è verificato alle 6.20 (ora locale) nel distretto di Battalgazi, appartenente alla provincia di Malatya. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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