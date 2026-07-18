Tenta di entrare nella casa della ex compagna | cade nel vuoto e muore Tragedia a Bologna per un militare salentino

Da lecce.corriere.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un militare di 44 anni è morto in un incidente a San Pietro in Casale, nel Bolognese, dopo essere caduto dal terzo piano di una palazzina. La vittima, originaria di Specchia in provincia di Lecce, stava cercando di entrare nella casa dell’ex compagna. L’uomo è precipitato nel vuoto e ha perso la vita sul colpo. L’incidente è avvenuto nei pressi di un’abitazione, senza ulteriori dettagli disponibili.

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È morto dopo essere precipitato dal terzo piano di una palazzina a San Pietro in Casale, nel Bolognese. La vittima è Francesco Scupola, 44 anni, militare originario di Specchia, in provincia di Lecce, in servizio da diversi anni al Genio Ferrovieri di Castel Maggiore. Gli accertamenti disposti dall’autorità giudiziaria hanno chiarito che si è trattato di un tragico incidente e, concluse le verifiche, la salma è stata restituita ai familiari in vista delle esequie nel paese d’origine. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 44enne avrebbe tentato di raggiungere l’appartamento dell’ex compagna, dove aveva vissuto prima della fine della relazione, calandosi dall’esterno dell’edificio con una corda. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

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