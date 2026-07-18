Tennis su Sky e NOW quattro tornei in diretta dal 20 al 26 luglio

Da sportface.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 20 al 26 luglio, su Sky e NOW, saranno trasmessi in diretta quattro tornei di tennis. Sono inclusi gli ATP 250 di Kitzbühel ed Estoril e i WTA 250 di Praga e Amburgo. Sky Sport Tennis sarà il canale principale, mentre Sky Sport Plus ed Extra Match saranno disponibili su NOW.

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In programma gli ATP 250 di Kitzbühel ed Estoril e i WTA 250 di Praga e Amburgo. Sky Sport Tennis sarà il canale di riferimento, con Sky Sport Plus ed Extra Match su NOW. Il grande tennis continua su Sky e in streaming su NOW. Da lunedì 20 a domenica 26 luglio saranno quattro i tornei trasmessi in diretta: due del circuito maschile ATP e due del circuito femminile WTA. Gli appuntamenti maschili saranno l’ATP 250 Generali Open di Kitzbühel, in Austria, e l’ATP 250 Millennium Estoril Open, in Portogallo. Nel circuito femminile spazio invece al WTA 250 Livesport Praga Open, in Repubblica Ceca, e al WTA 250 MSC Amburgo Ladies Open, in Germania. Sky Sport Tennis sarà il canale di riferimento per seguire live, con commento in italiano, gli incontri dei migliori giocatori italiani e i match più importanti dei quattro tornei. 🔗 Leggi su Sportface.it

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