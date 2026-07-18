Tennis | Djokovic vicino al ritiro l’annuncio del campione serbo

Il campione serbo ha annunciato la possibilità di ritirarsi dal tennis, lasciando intendere che potrebbe essere vicino a concludere la carriera agonistica. Djokovic ha parlato dei suoi piani futuri, senza specificare una data precisa per il ritiro. La notizia ha suscitato attenzione tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Novak Djokovic gela gli appassionati ed apre ad un probabile addio al tennis, almeno in campo. Il campione serbo ha parlato apertamente deii suoi piani futuri. Novak Djokovic vicino a lasciare il circuito? Il tennista serbo, vincitore di 24 titoli del Grande Slam, ha parlato ai microfoni di ESPN del suo futuro. L’intervista è arrivata durante la trasferta negli Stati Uniti, dove il giocatore prepara la stagione sul cemento nordamericano. Fino a poco tempo fa, il campione aveva sempre rassicurato tutti sul suo stato di forma e sulla voglia di giocare. Il suo grande obiettivo è sempre stato quello di resistere altri 2 anni nel circuito ATP per tornare ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 per difendere la medaglia di Parigi 2024. 🔗 Leggi su Sportface.it

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Novak Djokovic On-Court Interview | Australian Open 2026 Semifinal

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