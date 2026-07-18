Temptation Island | tre appuntamenti in una settimana Quando andrà in onda
Temptation Island trasmetterà tre puntate in una settimana, con un episodio in più rispetto al normale palinsesto. La messa in onda del finale di stagione è prevista in questa settimana intensiva, offrendo ai telespettatori un percorso più rapido e concentrato. La programmazione speciale si inserisce nel calendario del reality, che si conclude con un finale atteso al termine di questa sequenza di puntate. La durata della trasmissione e le date precise sono state comunicate dalla produzione.
Temptation Island raddoppia il ritmo: tre appuntamenti in una settimana per un finale di stagione imperdibile. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island si prepara a regalare ai telespettatori una settimana da vivere tutta d’un fiato. Il programma, diventato uno degli appuntamenti più attesi dell’estate televisiva, cambia marcia e porta in scena ben tre serate in pochi giorni, aumentando l’attesa per i momenti più decisivi del percorso delle coppie. Una vera e propria abbuffata di emozioni per i fan del reality dei sentimenti, che si troveranno davanti a falò, confronti e nuove rivelazioni in un periodo particolarmente intenso del programma. 🔗 Leggi su 361magazine.com
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