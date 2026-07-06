Temptation Island 2026 cambia data quando andrà in onda

Temptation Island 2026 cambia data della messa in onda. Le puntate dello show verranno infatti trasmesse in un giorno della settimana differente da quello stabilito all’inizio. Temptation Island cambia giorno della messa in onda. La prima puntata di Temptation Island 2026 è andata in onda mercoledì 24 giugno e sembrava che fosse proprio il mercoledì il giorno prescelto per seguire la trasmissione condotta da Filippo Bisciglia. Dopo la seconda puntata dello show però Mediaset avrebbe cambiato idea e il giorno della messa in onda della trasmissione potrebbe presto cambiare. Il motivo? L’azienda di viale Mazzini starebbe cercando di proteggere gli ascolti del programma, puntando ad evitare lo scontro diretto con i Mondiali di calcio 2026. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Temptation Island 2026 - Giovanni e Sabrina

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Temptation Island 2026 cambia programmazione: Mediaset sposta le puntate per evitare i Mondiali x.com

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