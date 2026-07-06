Temptation Island 2026 cambia data quando andrà in onda
Le puntate di Temptation Island 2026 saranno trasmesse in un giorno diverso rispetto alla programmazione iniziale. La modifica riguarda la giornata della settimana in cui verranno trasmesse, senza ulteriori dettagli sulle date specifiche. La variazione si applica alla programmazione prevista per la prossima stagione dello show.
Temptation Island 2026 cambia data della messa in onda. Le puntate dello show verranno infatti trasmesse in un giorno della settimana differente da quello stabilito all’inizio. Temptation Island cambia giorno della messa in onda. La prima puntata di Temptation Island 2026 è andata in onda mercoledì 24 giugno e sembrava che fosse proprio il mercoledì il giorno prescelto per seguire la trasmissione condotta da Filippo Bisciglia. Dopo la seconda puntata dello show però Mediaset avrebbe cambiato idea e il giorno della messa in onda della trasmissione potrebbe presto cambiare. Il motivo? L’azienda di viale Mazzini starebbe cercando di proteggere gli ascolti del programma, puntando ad evitare lo scontro diretto con i Mondiali di calcio 2026. 🔗 Leggi su Dilei.it
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Temptation Island 2026 - Giovanni e Sabrina
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