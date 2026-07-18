temptation island ex concorrente svela il cachet delle coppie su instagram

Un ex concorrente di Temptation Island ha rivelato su Instagram le cifre percepite dalle coppie durante lo show condotto da Filippo Bisciglia. La concorrente dell’edizione 2025 ha condiviso dettagli sul cachet ricevuto dai partecipanti, senza specificare importi o cifre esatte. La pubblicazione si concentra sull’aspetto economico legato alla partecipazione, offrendo uno sguardo diretto sui guadagni dei protagonisti del programma.

Quando guadagnano i concorrenti di Temptation Island? Un ex protagonista dello show ha svelato il mistero legato al cachet delle coppie. Su Instagram, Valentina Riccio, concorrente dell’edizione 2025, ha parlato della cifra percepita da chi ha preso parte alla trasmissione condotta da Filippo Bisciglia. Valentina Riccio svela i cachet di Temptation Island. Nel corso di una diretta su Instagram, Valentina Riccio ha parlato della sua esperienza a Temptation Island, parlando anche del cachet delle coppie. La 33enne infatti aveva preso parte al programma insieme al compagno Antonio Panico, fra video sconvolgenti e un falò di confronto molto particolare. 🔗 Leggi su Dilei.it

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