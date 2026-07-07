temptation island cambia la programmazione

La prossima puntata di Temptation Island andrà in onda in una nuova fascia oraria. La variazione nella programmazione ha generato attenzione tra gli spettatori. La modifica si applica a tutte le puntate successive. La produzione non ha comunicato motivazioni ufficiali. La trasmissione continuerà a mostrare le dinamiche tra le coppie e i tentatori, come di consueto. La modifica oraria entrerà in vigore dalla prossima settimana.

: cosa aspettarsi dalle prossime puntate. Colpo di scena per i telespettatori di Temptation Island. Il reality dei sentimenti torna a far parlare di sé non solo per le dinamiche tra le coppie, ma anche per una variazione nella programmazione che ha subito attirato l’attenzione del pubblico. Ogni modifica al calendario televisivo di uno dei programmi più seguiti dell’estate genera inevitabilmente curiosità. Sui social, infatti, gli spettatori si sono subito interrogati sui motivi del cambiamento e su come questo potrà influire sul racconto delle vicende che stanno appassionando milioni di persone. Leggi anche Ultimo, spunta una clamorosa... 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Temptation Island 2026 Cambio di Programmazione al Lunedì

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