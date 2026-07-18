Temptation Island 2026 cambia ancora la programmazione | data ultime puntate e appuntamenti extra

Le ultime cinque puntate di Temptation Island 2026 subiranno ulteriori modifiche alla programmazione, con nuove date e appuntamenti extra. La trasmissione si avvicina alla fase più intensa, e le puntate mancanti saranno trasmesse su Canale 5 in una formula diversa dal solito. Le variazioni delle ultime settimane indicano un cambio nel palinsesto, che accompagnerà il pubblico verso il gran finale. Nessuna indicazione è stata fornita sulle date precise di trasmissione.

Temptation Island 2026 cambia ancora il palinsesto delle ultime cinque puntate e si prepara a entrare nella fase più intensa. Dopo le variazioni delle scorse settimane, arrivano nuove indicazioni sugli appuntamenti mancanti su Canale 5, che accompagneranno il pubblico verso il gran finale con una formula diversa dal solito. Le modifiche alla programmazione. Nel corso delle settimane, Temptation Island 2026 ha già subito alcuni cambiamenti nella messa in onda. Le prime puntate sono state trasmesse di mercoledì, mentre successivamente il programma ha trovato spazio anche nel prime time del lunedì. Quanto guadagnano coppie e single di Temptation Island 14 Temptation Island 2026: le date già confermate. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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Temptation Island 2026 Cambio di Programmazione al Lunedì

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