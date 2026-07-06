Temptation Island 2026 cambia programmazione | motivo e data delle prossime puntate
Temptation Island 2026 cambierà giorno di programmazione su Canale 5. Le nuove puntate non saranno più trasmesse il mercoledì sera, come avvenuto in precedenza. La modifica si configura come una variazione nel palinsesto del reality condotto da Filippo Bisciglia, uno dei programmi più seguiti durante l’estate. La data di messa in onda delle prossime puntate sarà annunciata successivamente. La decisione riguarda esclusivamente la programmazione, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni ufficiali.
Nuove date per le puntate di Temptation Island 2026, che si prepara a una svolta importante nel palinsesto di Canale 5. Il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, tra i più seguiti dell’estate, non andrà più in onda il mercoledì sera. Una scelta strategica che punta a preservare gli ascolti del programma ed evitare uno scontro diretto con un competitor televisivo molto forte. Il cambiamento riguarda le prossime puntate e ridefinisce il calendario fino alla finale. Temptation Island 14 cambia giorno. Temptation Island modifica la propria collocazione nel palinsesto televisivo. Dopo le prime puntate trasmesse il mercoledì sera, il reality condotto da Filippo Bisciglia si sposterà stabilmente al lunedì, diventando uno degli appuntamenti principali della settimana per il pubblico di Canale 5. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
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