tempo di bilanci tra ceralacca e ribaltoni

A Milano si è conclusa la Maturità 2026, con le ultime commissioni che hanno terminato le sessioni d’esame, in particolare quelle coinvolte negli indirizzi con prove più lunghe, come quello artistico. La tradizione della “ceralacca” sui pacchi d’esame rimane, nonostante siano state adottate altre soluzioni come spago e timbri. La conclusione delle prove segna la fine delle attività delle commissioni, che hanno archiviato le sessioni, soprattutto nelle materie con durata più estesa.

Si chiude con la “ceralacca“ sui pacchi (che sopravvive a ogni riforma, anche se c’è chi opta per spago e timbri) la Maturità 2026 a Milano. Le ultime commissioni archiviano gli esami, soprattutto quelle che sono state impegnate negli indirizzi in cui la seconda prova dura più giorni, artistici in testa. Arrivano così i risultati del liceo Brera, che quest’anno chiude con sei 100, due 100 e lode e 248 maturandi promossi (privatisti inclusi, nessuno dovrà ripetere la quinta). Meglio dell’anno scorso, quando sul tabellone era spuntata un’unica lode, più un poker di 100. Anche al liceo Tito Livio sono stati tutti “licenziati“ e i 100 salgono a tre al classico più un 100 e due 100 cum laude al coreutico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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