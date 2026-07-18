Tadej Pogacar ha vinto la quattordicesima tappa del Tour de France 2026, ottenendo così la sua quarta vittoria in questa edizione. La tappa ha visto un passaggio alle salite più impegnative, segnando un cambio di scenario rispetto alle tappe precedenti. Durante la frazione, Seixas ha mostrato un ritmo molto forte, ma non è riuscito a prevalere su Pogacar.

Nuovo appuntamento con Bike Today per analizzare la quattordicesima tappa del Tour de France 2026. Con l’arrivo delle vere salite alla Grande Boucle, cambia il terreno ma non cambia il protagonista: è ancora Tadej Poga?ar a prendersi la scena. A Le Markstein va in scena l’ennesimo assolo del fuoriclasse sloveno, che conquista il quarto successo in questo Tour e il 25esimo in carriera sulle strade della corsa più importante al mondo. Scatta quando vuole, fa la differenza quando decide lui e lascia soltanto le briciole ai rivali. La Maglia Gialla è sempre più salda sulle sue spalle e Parigi si avvicina con i giochi che sembrano già indirizzati. Alle sue spalle resta aperta la lotta per il podio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tadej Pogacar trova la quarta vittoria al Tour. Seixas va fortissimo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tadej Pogacar trova la quarta vittoria al Tour. Seixas va fortissimo

Notizie e thread social correlati

Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026: Paul Seixas lancia la sfida a distanza a Tadej PogacarDurante il Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, Paul Seixas ha sfidato a distanza Tadej Pogacar.

Pagelle Tour de France 2026: Tadej Pogacar poker di classe. Seixas, che talentoDurante la quattordicesima tappa del Tour de France 2026, Tadej Pogacar ha ottenuto il massimo voto, 10, grazie a una prestazione che ha mostrato...

Temi più discussi: Tadej Poga?ar ha stravinto la sesta tappa del Tour de France; Tour de France, la memoria di Tadej Pogacar; Pogacar: Nel finale non sapevo il distacco. Fischi? Mi danno ancora più forza; Tadej Pogacar: Mi sono svegliato eccitato per questa tappa. Volevo dare tutto e divertirmi.

Dopo il #TDF2026 nel calendario di Tadej #Pogacar potrebbe trovare spazio #LaVuelta26: dalla Spagna, a tal proposito, giungono voci sempre più ottimistiche circa la sua presenza tuttobiciweb.it/article/178411… x.com

Tadej Pogacar mette in pericolo il record di Cavendish: la classifica dei vincitori di tappa al Tour de FranceTadej Pogacar ha regalato grande spettacolo durante la quattordicesima tappa del Tour de France 2026, attaccando nel tratto più duro del sempre esigente ... oasport.it

Paul Seixas: La maglia bianca mi dà fiducia, ma la classifica generale è più importanteSi è conclusa con la vittoria di Tadej Pogacar la quattordicesima tappa del Tour de France 2026. Lo sloveno è riuscito nuovamente ad arrivare in solitaria ... oasport.it

Pogacar potrebbe vincere dieci tappe se vuole: il ciclista dell'Astana critica il percorso del Tour de France 2026 reddit