sydney sweeney protagonista del remake di sleepy hollow

Sony Pictures sta preparando un remake di Sleepy Hollow con protagonista Sydney Sweeney. Lo studio ha acquisito i diritti sulla rivisitazione del racconto, basata sul romanzo d’esordio di Lindsey Anderson Beer. La stessa autrice si occuperà di dirigere, produrre e adattare il progetto, che sarà realizzato in collaborazione con LuckyChap e Honey Trap. La ripresa delle lavorazioni non ha ancora una data ufficiale.

Sony Pictures è pronto a scaldare i motori. Lo studio ha infatti ottenuto la nuova rivisitazione del racconto Sleepy Hollow con Sydney Sweeney. Basato sul romanzo d’esordio di Lindsey Anderson Beer, il progetto sarà diretto, prodotto e adattato da Beer, con LuckyChap e Honey Trap. Il nuovo romanzo. Il romanzo di Anderson Beer è una rivisitazione di The Legend of Sleepy Hollow, raccontata attraverso la prospettiva di Katrina Van Tassel. Riformulando una delle eroine più iconiche della letteratura, il romanzo posiziona Van Tassel non come un premio romantico ma come la figura centrale in un pericoloso mistero e un seducente triangolo amoroso soprannaturale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Sydney Sweeney to star in reimagining of 'The Legend of Sleepy Hollow'

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