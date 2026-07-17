Sony Pictures ha concluso l’accordo per il film horror “Hollow”, una rivisitazione moderna e psicologica della leggenda di Sleepy Hollow. La protagonista sarà l’attrice nota per serie come “Euphoria” e “Tutti tranne te”. Il progetto, molto richiesto, si inserisce tra le produzioni più attese di Hollywood. La produzione è in fase iniziale e non sono stati comunicati dettagli sulla data di uscita o sul cast completo.

Sony Pictures si aggiudica uno dei progetti cinematografici più contesi e caldi di Hollywood. Lo studio ha infatti chiuso l’accordo per Hollow, l’attesa rivisitazione in chiave moderna e psicologica della leggendaria storia di Sleepy Hollow, che vedrà come protagonista assoluta la star Sydney Sweeney (Euphoria, Tutti tranne te). Il film, basato sul romanzo d’esordio di Lindsey Anderson Beer (in uscita a fine 2027 per Penguin Random House), sarà scritto, diretto e prodotto dalla stessa Beer. L’operazione consolida lo strettissimo legame tra la Sweeney e la Sony, arrivando a pochi mesi dall’accordo di first-look siglato tra lo studio e la Honey Trap, la neonata casa di produzione dell’attrice guidata dalla presidente Kaylee McGregor, qui coinvolta nel suo primo lungometraggio ufficiale al fianco della celebre LuckyChap di Margot Robbie. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Hollow: Sydney Sweeney protagonista del nuovo horror gotico di Sony

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Sydney Sweeney to star in a new Sleepy Hollow film titled Hollow!

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