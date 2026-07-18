Svincoli sulla Messina-Catania | riparte l' iter ambientale mentre sui lungomari sale la tensione

A Roma è ripartita la procedura di verifica ambientale per gli svincoli sulla Messina-Catania. Nel frattempo, sulla riviera jonica, i camion transitano quotidianamente nei centri abitati e lungo i lungomari, suscitando proteste e preoccupazioni tra i residenti. Le autorità stanno verificando il rispetto delle norme ambientali, mentre i cittadini restano in tensione per il traffico e le possibili ripercussioni sulla qualità della vita.

Mentre a Roma riparte la procedura per verificare il rispetto delle norme ambientali e dare il via libera alla costruzione degli svincoli di cantiere, sulla riviera jonica i camion continuano a percorrere ogni giorno i centri abitati e i lungomari, tra proteste e paure. È un’altra estate difficile per i comuni interessati dai cantieri del raddoppio ferroviario Giampilieri-Fiumefreddo, che pagano la mancata realizzazione delle rampe provvisorie sulla A18 prima dell’avvio dei lavori e sono costretti a sopportare quotidianamente il transito di centinaia di mezzi pesanti. In attesa della pausa estiva che dovrebbe essere disposta nelle prossime settimane, si susseguono lamentele e denunce legate alla circolazione dei camion non sempre rispettosa delle regole. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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Autostrada A18 ME-CT: da MESSINA a TAORMINA passando per Roccalumera

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