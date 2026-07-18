Supplenze domanda 150 preferenze fino al 29 luglio ore 14 su Istanze online Guida alla compilazione risposte ai quesiti esempi

Dal 16 luglio è possibile presentare la domanda per le supplenze, con un massimo di 150 preferenze, tramite la piattaforma online. La procedura riguarda gli insegnanti inseriti nelle graduatorie di istituto e nelle GPS 2026-2028, che desiderano ottenere incarichi fino al 31 agosto o al 30 giugno 2027. La scadenza per la presentazione è il 29 luglio alle ore 14. Sono disponibili una guida e risposte ai quesiti per aiutare nella compilazione.

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Domanda 150 preferenze 2026 dal 16 al 29 luglio per supplenze, ruolo GPSsostegno e conferma sostegno

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