Il “6” ha continuato a nascondersi nell'estrazione di SuperEnalotto del concorso n. 114 di venerdì 17 luglio, con il J ackpot che arriva a 196,1 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera sabato 18 luglio. È festa però per una persona che ha centrato 1 punto 5 da 147.311,09 euro. La giocata vincente è stata realizzata a Ceranesi (Genova) presso il punto di vendita Sisal Carbone di Travi Mauro situato in Via Parodi, 24 B. La combinazione vincente è stata: 7 – 34 – 45 – 64 – 65 – 76 – J 46 – SS 90. Invece la Bacheca dei Sistemi Sisal, grazie al sistema “Simone32”, proposto dallo scorso marzo dal titolare Mangiapia Francesco del punto vendita Sisal Tabacchi di Via del Mercato del Sabato, 168 a Bacoli (Napoli) ha realizzato ben 13 “Punti 4 Stella”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - SuperEnalotto, il Jackpot in palio supera 196 milioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Superenalotto: nessun 6 né 5+1.Centrato un 5 da 147.311 euro. Prossimo jackpot 196 milioni e 100milaNessun jackpot da 196 milioni e 100 mila euro è stato vinto nel concorso Superenalotto di oggi, 17 luglio 2026.

Superenalotto: nessun 6 né 5+1. Centrati otto 5 da oltre 25mila euro. Prossimo jackpot da 196 milioni e 600milaNessun 6 né 5+1 è stato centrato nel concorso Superenalotto di oggi, 11 luglio 2026.

Temi più discussi: Oggi, sabato 11 luglio 2026: i numeri vincenti del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto; SuperEnalotto: i numeri vincenti del concorso n. 111 di sabato 11 luglio 2026; SuperEnalotto, il 6 del Jackpot vale 194,5 milioni; SuperEnalotto oggi 16 luglio 2026, estrazione numeri e combinazione vincente: quanto vale il jackpot ?.

Superenalotto, nessun 6 nell’estrazione del 17 luglio: il jackpot a 196,1milioni di euro - Cronache - Superenalotto, ecco la combinazione vincente: 7-34-45-64-65-76 Numero Jolly: 46 Numero Superstar:90 x.com

SuperEnalotto, il jackpot in palio supera 196 milioniCresce il montepremi in palio questa sera. Centrato a Ceranesi (Genova), un 5 da 147mila euro. Il Sistema della Bacheca Sisal, giocato a Bacoli, ha realizzato una vincita complessiva di oltre 1 mili ... msn.com

Jackpot da 194,5 milioni al SuperEnalotto, da 10 a 150 anni in vacanza: ecco dove spenderliIl jackpot del SuperEnalotto ha raggiunto quota 194,5 milioni di euro, in vista dell’estrazione di questa sera, giovedì 16 luglio 2026. Parliamo del terzo montepremi più alto nella storia del ... quifinanza.it