Nessun 6 né 5+1 è stato centrato nel concorso Superenalotto di oggi, 11 luglio 2026. Sono stati comunque vinti otto premi da oltre 25 mila euro, tutti per l’estrazione di cinque numeri. La combinazione vincente è stata 6, 7, 10, 47, 49, 61, con il numero Jolly 5 e il Superstar 62. Il jackpot in palio per il prossimo concorso è di 196 milioni e 600 mila euro.

ROMA – Questa la combinazione vincente del concorso Superenalotto di oggi, 11 luglio 2026: 6, 7, 10, 47, 49, 61. Numero Jolly: 5. Numero Superstar: 62. Nessun “6” né “5+1” realizzati. Centrati otto 5 che vincono 25.834,12 euro ciascuno. Il jackpot stimato a disposizione del “6” per il prossimo concorso è pari a circa 193.600.000,00 euro. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Superenalotto: nessun 6 né 5+1. Centrati otto 5 da oltre 25mila euro. Prossimo jackpot da 196 milioni e 600mila

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SuperEnalotto - Estrazione e risultati 20/01/2026

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