Alla Torre Medievale di Marciano della Chiana si svolge oggi e domani la XIV edizione di Suoni dalla Torre, evento dedicato alla musica antica. La manifestazione prevede concerti e spettacoli che coinvolgono artisti specializzati in repertori storici. L’obiettivo è offrire un’esperienza musicale in ambienti storici del borgo, attirando pubblico e appassionati di musica rinascimentale e barocca. L’evento si svolge nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e tutela del patrimonio culturale.

Arezzo, 18 luglio 2026 – Alla T orre Medievale di Marciano della Chiana, oggi e domani è in programma la XIV edizione di Suoni dalla Torre, il festival dedicato alla musica antica parte integrante del più ampio Festival delle Musiche, manifestazione che da anni valorizza il patrimonio culturale, musicale e storico del territorio attraverso proposte artistiche di alto profilo a cura di Officine della Cultura. Suoni dalla Torre, per la direzione artistica di Massimiliano Dragoni, rappresenta un’esperienza culturale unica, capace di intrecciare ricerca, divulgazione e spettacolo. La giornata di oggi prenderà avvio alle 17:30 con l’apertura della mostra dedicata al racconto del tempo della battaglia attraverso gli strumenti musicali rinascimentali, ricostruiti da maestri liutai secondo criteri di rigore storico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Suoni dalla Torre a Marciano, la musica antica invade il borgo

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