Il festival “Suoni al Borgo” si terrà il 17 e 18 luglio nel centro di un comune italiano, con due giorni dedicati alla musica e alla cultura. L’evento è organizzato dal Comune e dalla Pro Loco, con il supporto di varie associazioni. La manifestazione prevede l’esibizione di un’artista nota nel panorama musicale italiano. La location viene allestita come un grande spazio culturale, con attività e momenti condivisi durante le giornate.

Due giornate dedicate alla cultura, alla musica d’autore e alla condivisione, trasformando il cuore del paese in un grande villaggio culturale. Venerdì 17 e sabato 18 luglio torna “Suoni al Borgo”, il festival organizzato dal Comune di Campolattaro e dalla Pro Loco, con la collaborazione di Reset, Ossigeno e CasaNaima. L’inaugurazione è in programma venerdì 17 luglio alle ore 19.30 con il primo appuntamento di “Aperitivo con l’autore”, che vedrà protagonista lo scrittore Massimo Palma, autore di Desiderare Bowie (Cronache Nottetempo), volume dedicato alla figura di David Bowie come simbolo del desiderio, della trasformazione e dell’immaginario contemporaneo, tra musica, filosofia e cultura pop. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Campolattaro, torna “Suoni al Borgo”: ospite Marina Rei

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Il fricò accende Bertinoro. Sul palco c’è Marina Rei

Suoni Festival 2026 anima il borgo antico di CastrovillariDal 3 al 10 luglio si svolgerà la XXI edizione del Suoni Festival nel borgo antico di Castrovillari, all’interno del Protoconvento Francescano.