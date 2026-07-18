Summerville la Roma si dà una scadenza | obiettivo chiudere entro lunedì

C’è una data cerchiata sul calendario della Roma: lunedì. Entro quel giorno, secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, il club giallorosso vorrebbe chiudere l’affare Summerville, dopo aver già respinto la concorrenza di altri club interessati all’esterno olandese del West Ham. Un lavoro diretto sul giocatore. La dirigenza capitolina, riferisce sempre Pedullà, ha deciso di intervenire personalmente per convincere Summerville ad accettare il trasferimento nella Capitale. Non un semplice contatto tramite intermediari, dunque, ma un pressing diretto sul calciatore, segno di quanto l’operazione sia considerata prioritaria in questa fase del mercato giallorosso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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L’offerta finale della Roma al West Ham: 46M, bonus inclusi e non tutti semplici da raggiungere, pagamento pluriennale. Atteso l’ok degli inglesi. Summerville ha già intesa di massima con i giallorossi. @sportmediaset x.com

Roma are reshaping their flanks and attack: Molina and Dodo will replace Celik, while Summerville's response is awaited. reddit

La Roma ha scelto Summerville: il giocatore ha detto si, trattativa a oltranza con il West HamAlla fine la Roma ha smesso di sfogliare la margherita degli esterni e ha deciso quale cogliere: il prescelto è Crysencio Summerville. Il giocatore del West Ham ha aperto finalmente al trasferimento i ... msn.com

Roma, sprint per Summerville: offerta da 46 milioni al West Ham, si cerca l'intesa con l'esternoAlla fine la Roma ha smesso di sfogliare la margherita degli esterni e ha deciso quale cogliere: il prescelto è Crysencio Summerville. Il club capitolino sta spingendo fortissimo con il West Ham che n ... msn.com