summer hoops tocca ai senior a san giuliano si va a canestro

A San Giuliano si svolge il torneo Summer Hoops dedicato ai senior. La competizione prevede partite di basket in formato quattro contro quattro e dura due settimane. L’evento si svolge sul campo locale, coinvolgendo diversi partecipanti della zona. La manifestazione è iniziata recentemente e si conclude entro breve. Non sono stati segnalati incidenti o variazioni rispetto al programma ufficiale.

A San Giuliano corre veloce il Summer Hoops e con esso due settimane all’insegna del basket estivo in versione quattro contro quattro. Già, perché dopo i vari appuntamenti riservati al tre contro tre lungo la Riviera, anche federali, e alla novità dell’uno contro uno, a San Giuliano ci si avvicina alla pallacanestro ordinaria, ma in una versione speciale. L’evento, ormai tradizionale per l’estate riminese, è stato aperto a inizio settimana da un All star game con il meglio del basket della provincia, con Francesco Bedetti e Nicolò Ronci nelle vesti di coach. Il primo ex capitano di Rbr, il secondo azzurro under 17 e dalla prossima stagione alla Virtus Bologna dopo le giovanili e il debutto in prima squadra a Rimini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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