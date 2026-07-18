Suicidio assistito dopo Toscana e Sardegna anche l'Emilia-Romagna avrà una legge | il 23 luglio l'ok finale

Notizia in breve

L'Emilia-Romagna si appresta ad approvare una legge sul suicidio assistito, con il voto finale previsto per il 23 luglio. Dopo Toscana e Sardegna, anche questa regione intende regolamentare la materia, con un testo sostenuto dal centrosinistra che sarà sottoposto al voto in aula. La proposta riguarda la possibilità di accesso al suicidio medicalmente assistito, e la sua approvazione segnerà un passo importante nel quadro normativo nazionale.