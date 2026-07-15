Arriverà il 23 luglio il via libera dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna alla nuova legge regionale sul suicidio medicalmente assistito. Un testo che, recependo le osservazioni che la Corte costituzionale sulla legge Toscana, punta a diventare la «legge modello» per le altre Regioni italiane. E ieri, nell’ultimo passaggio in commissione Sanità prima dell’approdo del testo all’esame dell’aula di Viale Aldo Moro, sono arrivate le ultime limature alla legge con il via libera agli emendamenti presentati dalla componente moderata dell’opposizione. Le limature principali — incluse nei tre emendamenti presentati dalla consigliere di Forza... 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - Suicidio assistito, il 23 luglio l'ok alla legge dell'Emilia-Romagna: i sanitari parteciperanno «su base volontaria»

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