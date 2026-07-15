Suicidio assistito il 23 luglio l' ok alla legge dell' Emilia-Romagna | i sanitari parteciperanno su base volontaria
Il 23 luglio l’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna approverà una nuova legge regionale sul suicidio assistito, che prevede la partecipazione dei sanitari su base volontaria. La normativa, che si ispira alle indicazioni della Corte costituzionale sulla legge toscana, mira a diventare un modello per altre regioni italiane. La legge stabilisce che i medici possano scegliere di partecipare o meno alle procedure di supporto al suicidio assistito.
Arriverà il 23 luglio il via libera dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna alla nuova legge regionale sul suicidio medicalmente assistito. Un testo che, recependo le osservazioni che la Corte costituzionale sulla legge Toscana, punta a diventare la «legge modello» per le altre Regioni italiane. E ieri, nell’ultimo passaggio in commissione Sanità prima dell’approdo del testo all’esame dell’aula di Viale Aldo Moro, sono arrivate le ultime limature alla legge con il via libera agli emendamenti presentati dalla componente moderata dell’opposizione. Le limature principali — incluse nei tre emendamenti presentati dalla consigliere di Forza... 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it
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