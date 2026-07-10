Nell’attacco armato avvenuto giovedì nello Stato di Warrap, nel nord-ovest del Sud Sudan, sono state confermate almeno 25 vittime e 20 feriti. La regione ha subito un episodio di violenza che ha causato un alto numero di morti e feriti. La situazione rimane tesa, con le autorità che stanno monitorando gli sviluppi. Il paese, considerato il più giovane al mondo, si prepara anche a future elezioni, mentre continua a fronteggiare episodi di violenza.

Valerio Palombaro - Città del Vaticano Il bilancio delle vittime dell'attacco armato di giovedì nello Stato di Warrap, nel nord-ovest del Sud Sudan, è salito ad almeno 25 morti e 20 feriti. Alcuni giovani armati hanno attaccato una stazione di polizia nella zona e successivamente hanno rubato più di 200 capi di bestiame, scatenando uno degli attacchi intercomunitari più sanguinosi dell'anno nella regione. Tra le vittime c'è il colonnello Anyuat Akol, comandante della stazione di polizia locale, insieme a membri delle forze di sicurezza e civili, come ha dichiarato all'agenzia EFE il ministro dell'Informazione di Warrap, Paul Deng. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Sud Sudan, "il Paese più giovane al mondo" tra attacchi e future elezioni

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SUD SUDAN: il Paese più giovane del mondo. Carestia, guerra e malaria

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