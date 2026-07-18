Su Netflix una miniserie turca in 8 episodi racconta Istanbul tra sogni e identità | ecco di cosa parla

Su Netflix è stata pubblicata una miniserie turca di otto episodi che esplora Istanbul, concentrandosi sui temi di sogni e identità. La narrazione presenta un’immagine della città come un’epopea di contraddizioni, tra il ruolo di città madre e quello di labirinto di anime. La serie analizza anche il concetto di città, tra elementi statici e dinamici, attraverso una prospettiva che mescola realtà e immaginazione.

Enciclopedia di Istanbul e il paradosso della metropoli: città madre o labirinto di anime? Pensateci. Cos’è una città? Uno sfondo muto oppure qualcosa che vi abita, vi cambia e pretende un frammento della vostra anima in cambio dell’asfalto che calpestate? Enciclopedia di Istanbul, la miniserie turca firmata Selman Nacar su Netflix, invita a rispondere a questa domanda, ma solo dopo averci fatto smarrire tra i vicoli, le luci e le ombre di Istanbul. E chissà che la risposta non sia più inquietante di quanto immaginiamo. Migranti e radici: il doppio sogno spezzato. Uno arriva, cercando il futuro. L’altra sogna la fuga, oppressa dal peso del passato. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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