Un grave incidente in autostrada ha causato 17 morti e due bambini in condizioni gravissime. Le autorità hanno confermato che le vittime sono membri di una famiglia diretta in vacanza. L'incidente si è verificato durante le partenze estive, coinvolgendo almeno due veicoli. I soccorritori sono intervenuti sul posto, ma i feriti sono stati trasportati in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora sotto verifica.

Le partenze per le vacanze estive continuano a riempire le autostrade italiane, ma ancora una volta il viaggio di una famiglia si è trasformato in una tragedia. Un impatto violentissimo ha spezzato una giovane vita e sconvolto un’intera famiglia che stava raggiungendo il Sud per trascorrere alcuni giorni di ferie. I soccorsi sono stati immediati, ma la scena che si è presentata davanti ai Vigili del Fuoco è apparsa fin da subito drammatica. Per liberare gli occupanti dell’auto è stato necessario un lungo e delicato intervento con le cesoie idrauliche, mentre il personale sanitario del 118 tentava disperatamente di salvare i feriti. Incidente choc, morta ragazzina, gravi i fratellini. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Stavano andando in vacanza”. Terribile incidente in autostrada: 17 morta, fratellini gravissimi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ARDA GÜLER Antrenmanlara Devam Ediyor! spanya FNALDE, Fransa YIKILDI! Dünya Kupas Haberleri

Notizie e thread social correlati

Autostrada A22, incidente tra Affi e Verona nord: auto contro tir fermo sulla piazzola. Un morto e un ferito, stavano andando in vacanzaUn incidente sull’autostrada A22 tra Affi e Verona Nord ha provocato un morto e un ferito.

Incidente sulla Pedemontana Veneta, morti un sacerdote e un 16enne: stavano andando a Gardaland con i ragazzi dell’oratorioUn incidente sulla Pedemontana Veneta ha causato la morte di un sacerdote e di un ragazzo di 16 anni.

Argomenti più discussi: Dove stanno andando tutti in vacanza: queste sono le mete che crescono di più nel 2026; Le 43 vittime, i 57 imputati e la manutenzione ignorata: a 8 anni dal crollo del ponte Morandi arriva la sentenza; Dove andranno gli italiani in vacanza nell’estate 2026.