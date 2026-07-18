Stavano andando in vacanza Terribile incidente in autostrada | 17 morta fratellini gravissimi
Un grave incidente in autostrada ha causato 17 morti e due bambini in condizioni gravissime. Le autorità hanno confermato che le vittime sono membri di una famiglia diretta in vacanza. L'incidente si è verificato durante le partenze estive, coinvolgendo almeno due veicoli. I soccorritori sono intervenuti sul posto, ma i feriti sono stati trasportati in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora sotto verifica.
Le partenze per le vacanze estive continuano a riempire le autostrade italiane, ma ancora una volta il viaggio di una famiglia si è trasformato in una tragedia. Un impatto violentissimo ha spezzato una giovane vita e sconvolto un’intera famiglia che stava raggiungendo il Sud per trascorrere alcuni giorni di ferie. I soccorsi sono stati immediati, ma la scena che si è presentata davanti ai Vigili del Fuoco è apparsa fin da subito drammatica. Per liberare gli occupanti dell’auto è stato necessario un lungo e delicato intervento con le cesoie idrauliche, mentre il personale sanitario del 118 tentava disperatamente di salvare i feriti. Incidente choc, morta ragazzina, gravi i fratellini. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
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