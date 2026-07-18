Tre ore prima dell'omicidio di una famiglia in via Montiglio, un uomo ha scritto sui social: «Un uomo non muore da solo. Dovresti morire con i tuoi cari. Così nessuno deve soffrire per nessuno». Le vittime sono scomparse dal profilo social del sospettato, che è ricercato. La polizia sta cercando chi abbia utilizzato il suo indirizzo IP per accedere al suo account e raccoglie informazioni su eventuali minacce o comunicazioni precedenti.

«Un uomo non muore da solo. Dovresti morire con i tuoi cari. Così nessuno deve soffrire per nessuno». Shahadat Hossain lo aveva scritto tre ore prima di massacrare Kamal Uddin e la sua famiglia nell’appartamento di via Montiglio, a Casalotti, lo scorso 26 giugno. Un post sul suo profilo Facebook, oggi ancora attivo ma deindicizzato, che è scomparso all’improvviso nelle ultime ore. Non è più raggiungibile, perché nascosto o perché il file è corrotto. All’epoca dei fatti quelle parole sono state prese in considerazione perché potrebbero rappresentare una minaccia alle vittime - Kamal Uddin, 39 anni, la moglie Hosne Jahal di 38 e la figlioletta della coppia Arowa, di otto, mentre l’unico superstite è l’altro figlio 20enne Amir Uddin Hossain, ora protetto dalla comunità bengalese - alla vigilia della strage a colpi di mannaia. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Strage di Casalotti, le minacce di morte alle vittime sparite dal profilo social del killer. Caccia a chi ha usato il suo indirizzo Ip

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